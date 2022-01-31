Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля

Егор Левин
14:01 31.01.2022
В МИД РФ подчеркнули, что проводить очную встречу не планируется.
Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут телефонный разговор во вторник, 1 февраля. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что очную встречу проводить на данный момент не планируется.

Об этом журналистам сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявления американских официальных лиц о якобы возможном на этой неделе контакте глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Ранее в МИД РФ заявили, что в ходе состоявшихся переговоров Лаврова и Блинкена до американской стороны было доведено, что если в дальнейшем США будут безразлично относиться к озабоченностям РФ, связанным с освоением Америкой и союзниками из НАТО Украины, то это будет иметь самые серьезные последствия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:55 В стране и мире
Видео
Путин согласился с идеей создания в РФ службы пробации
12:51 В стране и мире
В Кремле назвали «атакой на бизнес» санкции Британии против предпринимателей РФ
10:53 В стране и мире
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
10:50 Спорт
Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду из-за заражения COVID-19
11:56 В стране и мире
Следствие просит арестовать взорвавшего СВУ у школы в Серпухове
Популярное
Новый рекорд по снегу ожидается в Москве
Видео
Чурикова рассказала об уникальности Куравлева
Украинский политолог объяснил неизбежность закупок газа у России после запуска «Северного потока - 2»
Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении «омикрона»
Видео
В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка
Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.