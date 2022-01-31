Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут телефонный разговор во вторник, 1 февраля. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что очную встречу проводить на данный момент не планируется.

Об этом журналистам сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявления американских официальных лиц о якобы возможном на этой неделе контакте глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Ранее в МИД РФ заявили, что в ходе состоявшихся переговоров Лаврова и Блинкена до американской стороны было доведено, что если в дальнейшем США будут безразлично относиться к озабоченностям РФ, связанным с освоением Америкой и союзниками из НАТО Украины, то это будет иметь самые серьезные последствия.