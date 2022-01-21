Лавров заявил Блинкену, что игнорирование озабоченностей РФ будет иметь последствия

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что в ходе переговоров главы российского внешнедипломатического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном до американской стороны было доведено, что если в дальнейшем США будут безразлично относиться к озабоченностям РФ, связанным с освоением Америкой и союзниками из НАТО Украины, то это будет иметь самые серьезные последствия. Отмечается, что главы внешнедипломатических ведомств затронули главные положения проектов международно-правовых соглашений, переданных ранее США и странам-членам НАТО. Лавров в свете данной темы подчеркнул необходимость следования краеугольному принципу «неделимости безопасности».

«До Э.Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия. Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, в ходе диалога стороны констатировали, что отношения России и США на данный момент находятся в неудовлетворительном состоянии. Лавров и Блинкен также условились активизировать экспертную работу по восстановлению функционирования диппредставительств держав, включая стабилизацию визового режима. В сообщении МИДа также указывается, что Россия выступила за возобновление полноценного дипломатического присутствия на взаимных основаниях, а также потребовала как можно скорее вернуть дипломатическую недвижимость, принадлежащую РФ, которая была конфискована американцами.

«Особое внимание было уделено внутриукраинскому конфликту. Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом «Комплекса мер», включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР. Состоялась “сверка часов” о перспективах восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной программы», - добавили в дипведомстве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США на следующей неделе направят России в письменном виде список своих озабоченностей. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД РФ в Женеве.