Путин согласился с идеей создания в РФ службы пробации

Президент России Владимир Путин согласился с идеей создания в структуре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) службы пробации, которая позволит оказывать поддержку людям, отбывшим наказание в местах лишения свободы. Об этом проекте главе государства рассказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он отметил, что такая служба будет заниматься социальной адаптацией и реабилитацией бывших заключенных.

«В настоящее время нами разработан закон о пробации. Это и есть та самая служба, и мы специально уходим от слова "инспекция", потому что инспекция - это все-таки контрольно-надзорная история, а здесь все-таки эта деятельность ближе к душе человека, это, я бы сказал, человеческая история. И поэтому эти люди должны обладать специальными познаниями - нам надо будет создавать учебную дисциплину, предметом которой будет подготовка соответствующих специалистов», - сказал Чуйченко.

Также в рамках этой инициативы министр предложил создать должность заместителя директора ФСИН, который возьмет на себя руководство службой пробации. Он отметил, что новая структура может начать работу в середине 2023 года. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в Госдуму.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал сделать все возможное для как можно более быстрого принятия закона о пожизненном заключении для педофилов. Об этом он заявил после трагического убийства пятилетней девочки в Костроме. Проработать закон, как сообщает Володин, планируется совместно с ФСИН.