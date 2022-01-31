Армия Атомный подводный крейсер «Князь Олег» прибыл в Североморск На Северном флоте экипажу РПКСН «Князь Олег» предстоит пройти комплекс базовой подготовки и сдать курсовые задачи в море. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Новейший атомный подводный крейсер проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег» прибыл в главную базу Северного флота - Североморск. Подлодку осмотрели командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и комиссия флота. Экипажу предстоит пройти комплекс базовой подготовки и сдать курсовые задачи в море, уточняет пресс-служба флота. «После подтверждения готовности экипажа к межфлотскому переходу крейсер отправится к постоянному месту несения службы - на Тихоокеанский флот в базу Вилючинск на полуострове Камчатка», - говорится в сообщении. В декабре атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск» вошли в состав ВМФ России, в церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин. Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения - стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 - ведется на Севмаше. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика