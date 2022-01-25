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«Дорога жизни»: в зимнем марафоне в Ленобласти примут участие более пяти тысяч спортсменов

Андрей Аркадьев
13:44 25.01.2022
Забег организован командой проекта «Лига Героев», которым руководит Ксения Шойгу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более пяти тысяч человек заявили о желании участвовать в 53-м международном зимнем марафоне «Дорога жизни», посвященном 78-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Забег организован командой проекта «Лига Героев», которым руководит Ксения Шойгу. По ее словам, по сравнению с прошлым годом число желающих выросло в два раза. Забег состоится 30 января.

«На нашей трассе никто не замерзнет. Будут теплые пит-стопы, горячий чай, будут, безусловно, палатки обогрева на старте и на финише. Будет обеспечен транспорт с обогревом, чтобы добраться от зоны финиша к стартовой зоне обратно», - рассказала Ксения Шойгу.

Также сегодня состоялась презентация медали, которую вручат победителям марафона. Для того чтобы получить стартовый пакет, необходим QR-код или свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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