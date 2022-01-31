За последние сутки в России госпитализированы 9 090 ковидбольных

В Российской Федерации по состоянию на 31 января 9 090 человек были госпитализированы с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией. Для сравнения: двумя сутками ранее этот показатель составлял 14 570 человек, что на 5 480 случаев больше.

Количество выздоровевших пациентов также растет: на 31 января их число составило 30 130 человек. Сутками ранее этот показатель был на 1 186 человек меньше (28 944). Данные приводит оперштаб России.

Количество инфицированных на 31 января пациентов составляет 124 070 человек, что является новым антирекордом для России. Среди лидеров по случаям госпитализации - Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Ростовская области, Краснодарский и Пермский край.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не уверен, что «омикрон» станет финальной стадией пандемии COVID-19. Также он сообщил, что ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» в течение трех месяцев получают 100-процентную защиту от нового штамма коронавируса «омикрон».