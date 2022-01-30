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Гинцбург не уверен, что «омикрон» станет финальной стадией пандемии COVID-19

Роман Захаров
14:31 30.01.2022
Директор Центра им. Гамалеи также рассказал, какую защиту от омикрон-штамма дает ревакцинация «Спутником Лайт».
Гинцбург не уверен, что «омикрон» станет финальной стадией пандемии COVID-19
© Фото: Daniel Roberts, Pixabay
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Данные проведенных исследований говорят о том, что ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» в течение трех месяцев получают 100%-ную защиту от нового штамма коронавируса «омикрон». Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«75% вакцинированных ("Спутником V" - прим. ред.) содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», - объяснил специалист в эфире «Россия-1» .

Гинцбург также поделился своим мнением о том, можно ли считать «омикрон» последним штаммом COVID-19, который завершит пандемию. По словам ученого, он не стал бы спешить с такими выводами.

«Не берусь утверждать, что это финальная стадия (пандемии коронавируса - прим. ред.), это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит», - высказал он свою позицию на этот счет.

Ранее терапевт Марина Астафьева в беседе со «Звездой» сообщила, что у человека, заболевшего штаммом коронавируса «омикрон», может наблюдаться астения и головные боли. При этом она уточнила, что эти проявления характерны и для других вирусных заболеваний. Врач также предупредила, что после перенесенного COVID-19, равно как и любого другого респираторного заболевания, не нужно пытаться быстро вернуться в привычный ритм жизни.

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