Выйти в море на «Рапторе»: ЧФ исполнил новогоднюю мечту севастопольского школьника

Школьник из Севастополя Артем Омельченко впервые побывал на борту «Раптора» - самого быстрого катера на флоте.

Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов исполнил мечту подростка в рамках акции «Елка желаний».

Вместе с другом они на время стали частью команды военного катера и вышли в море. А в конце водной экскурсии им присвоили знаки боевого пловца - отличника отряда спецназначения.

Патрульные катера проекта «Раптор» – серия быстроходных патрульных катеров прибрежной зоны. Катер предназначен для выполнения в светлое и тёмное время суток следующих задач:

- доставки группы персонала не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной быстроты при высадке и посадке группы;

- несения дежурства в назначенных районах;

- перехвата и задержания малых целей;

- спасения людей в районах несения дежурства

Катер способен двигаться на любых курсовых углах при волнении до пяти баллов включительно на скорости 28 узлов при высоте волны 2,5 метра и 20 узлов при высоте волны 4,5 метра.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов