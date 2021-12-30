Выйти в море на «Рапторе»: ЧФ исполнил новогоднюю мечту севастопольского школьника
Школьник из Севастополя Артем Омельченко впервые побывал на борту «Раптора» - самого быстрого катера на флоте.
Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов исполнил мечту подростка в рамках акции «Елка желаний».
Вместе с другом они на время стали частью команды военного катера и вышли в море. А в конце водной экскурсии им присвоили знаки боевого пловца - отличника отряда спецназначения.
Патрульные катера проекта «Раптор» – серия быстроходных патрульных катеров прибрежной зоны. Катер предназначен для выполнения в светлое и тёмное время суток следующих задач:
- доставки группы персонала не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной быстроты при высадке и посадке группы;
- несения дежурства в назначенных районах;
- перехвата и задержания малых целей;
- спасения людей в районах несения дежурства
Катер способен двигаться на любых курсовых углах при волнении до пяти баллов включительно на скорости 28 узлов при высоте волны 2,5 метра и 20 узлов при высоте волны 4,5 метра.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов