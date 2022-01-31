Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Порошенко прибыл в ГБР Украины на допрос по делу о госизмене

Алексей Курильченко
12:24 31.01.2022
В ведомстве утверждают, что политик хочет сорвать следствие по делу.
Порошенко прибыл в ГБР Украины на допрос по делу о госизмене
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Политик прибыл в здание ведомства вместе с адвокатами.

Как сообщает РИА Новости, в ГБР заявляли, что политик хочет сорвать следствие и политизирует судебный процесс. Также утверждалось, что избранная ему мера пресечения в виде личных обязательств слишком снисходительна.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины заявили, что бывший президент страны Петр Порошенко явился с опозданием на вызов следователя по делу о поставках угля в Донбасс, а также раньше времени покинул здание ГБР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.