Порошенко прибыл в ГБР Украины на допрос по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Политик прибыл в здание ведомства вместе с адвокатами.

Как сообщает РИА Новости, в ГБР заявляли, что политик хочет сорвать следствие и политизирует судебный процесс. Также утверждалось, что избранная ему мера пресечения в виде личных обязательств слишком снисходительна.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины заявили, что бывший президент страны Петр Порошенко явился с опозданием на вызов следователя по делу о поставках угля в Донбасс, а также раньше времени покинул здание ГБР.