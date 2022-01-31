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Режиссер Досталь назвал Мережко «уникальным специалистом»

Марина Крижановская
12:21 31.01.2022
Он сообщил, что работал последние четыре-пять лет совместно с Мережко над одним проектом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lev Ilyin, Global Look Press
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Советский и российский кинорежиссер и продюсер Владимир Досталь в эксклюзивном комментарии «Звезде» охарактеризовал вклад, внесенный сценаристом и кинорежиссером Виктором Мережко как «значительный и правильный, гуманный».

«Прекрасный человек. Прекрасный драматург и режиссер. Всевышний дал ему это - все то, чем он обладал. А у нас останутся в памяти все те работы, которые он сделал. Потому что на самом деле вклад его в отечественный кинематограф значительный и правильный, гуманный, по сравнению с тем, что иногда происходит сейчас. Вечная ему память», - сказал кинорежиссер Досталь.

Отмечая вклад Виктора Мережко в советский и российский кинематограф, он сказал, что для этого достаточно посмотреть на работы, созданные им.

«Возьмите все картины, которые он написал, которые он снял, в которых он сыграл, - вот это и есть вклад», - сказал Досталь.

Говоря о Мережко как о личности, Досталь отметил, что «человек он был потрясающий».

«А человек был потрясающий. Вот сейчас с ним последние четыре-пять лет работаю над одним проектом - уникальный специалист, таких нет практически уже сценаристов, к сожалению. Пусть ему земля будет пухом», - пожелал он.

Незадолго до этого дочь режиссера Мережко назвала возможную причину смерти отца. Она сообщила о перенесенной им операции, проходившей под общим наркозом, когда, по словам дочери драматурга, «у папы отнялась нога». Мария Мережко отметила, что «операция была совершенно бессмысленна».

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