Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кабмин утвердил программу гарантий бесплатной медпомощи

Алексей Курильченко
11:21 03.01.2022
Новая программа учитывает особенности работы медучреждений в условиях пандемии коронавируса.
Кабмин утвердил программу гарантий бесплатной медпомощи
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на период с 2022 по 2024 годы. Новая программа учитывает особенности работы медучреждений в условиях пандемии коронавируса. Также предусмотрено финансирование углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19.

«Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также программа была дополнена перечнем высокотехнологичных видов помощи при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать при лечении детей лекарственные препараты по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению. При этом российское правительство получает полномочия по установлению перечня соответствующих болезней и критериев соответствия в отношении применяемых лекарств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.