Кабмин утвердил программу гарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на период с 2022 по 2024 годы. Новая программа учитывает особенности работы медучреждений в условиях пандемии коронавируса. Также предусмотрено финансирование углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19.

«Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также программа была дополнена перечнем высокотехнологичных видов помощи при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать при лечении детей лекарственные препараты по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению. При этом российское правительство получает полномочия по установлению перечня соответствующих болезней и критериев соответствия в отношении применяемых лекарств.