Путин разрешил использовать препараты офф-лейбл для лечения тяжелобольных детей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать при лечении детей лекарственные препараты по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл). Подписанный главой государства документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон регулирует вопросы использования лекарственных препаратов по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (препараты офф-лейбл) в лечении детей, страдающих тяжелыми (орфанными) болезнями. При этом российское правительство получает полномочия по установлению перечня соответствующих болезней и критериев соответствия в отношении применяемых лекарств.

Также детям, достигшим совершеннолетия и страдающим тяжелыми (орфанными) заболеваниями, включенными в такой список, будет предоставлено право на продолжение наблюдения и лечения в специальных медицинских организациях, оказывающих им медпомощь по этим заболеваниям до наступления ими совершеннолетия, в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, в порядке, который установлен уполномоченным ФОИВом.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, устанавливающий запрет на списания в счет долга социальных выплат, получаемых гражданами по решению правительства или главы государства, если на то нет согласия заемщика по каждой из таких выплат.