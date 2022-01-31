В Шереметьево задержали угрожавшего бомбой мужчину

В московском аэропорту Шереметьево был задержан мужчина, который заявил о наличии при нем взрывного устройства. При этом у задержанного ничего взрывоопасного не выявлено. По факту произошедшего организована проверка.

«Гражданин объяснил транспортным полицейским свой

поступок неудачной шуткой. Опасных предметов у него в багаже не обнаружено», - сообщили «Звезде» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в московском аэропорту Домодедово полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату. По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии опьянения, подошел к стойке информации и заявил о наличии у него взрывного устройства.