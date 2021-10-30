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В Домодедово задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Алексей Курильченко
16:51 30.10.2021
Задержанного направили на медицинское освидетельствование.
В Домодедово задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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В московском аэропорту Домодедово полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату. По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии опьянения, подошел к стойке информации и заявил о наличии у него взрывного устройства. На место были вызваны сотрудники полиции и взрывотехники, сотрудники аэропорта и пассажиры были удалены на безопасное расстояние. В ходе задержания гранаты у мужчины не обнаружено.

«Взрывотехники осмотрели гражданина, запрещенных предметов не обнаружено, после чего он направлен на медицинское освидетельствование. Решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством», - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ранее в аэропорту Хабаровска был задержан пассажир самолета, который утверждал, что якобы заминировал воздушное судно. В результате вылет был задержан на более чем два часа. В момент инцидента пассажир был «в неадекватном состоянии», возможно пьян.

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