В Домодедово задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

В московском аэропорту Домодедово полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату. По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии опьянения, подошел к стойке информации и заявил о наличии у него взрывного устройства. На место были вызваны сотрудники полиции и взрывотехники, сотрудники аэропорта и пассажиры были удалены на безопасное расстояние. В ходе задержания гранаты у мужчины не обнаружено.

«Взрывотехники осмотрели гражданина, запрещенных предметов не обнаружено, после чего он направлен на медицинское освидетельствование. Решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством», - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ранее в аэропорту Хабаровска был задержан пассажир самолета, который утверждал, что якобы заминировал воздушное судно. В результате вылет был задержан на более чем два часа. В момент инцидента пассажир был «в неадекватном состоянии», возможно пьян.