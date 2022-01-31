Сбербанк разрешил клиентам проверять операции своих близких

Сбербанк запустил в России сервис, который позволит клиентам проверять онлайн-переводы своих близких. В банке сообщают, что такая система позволит защититься от мошенников. Отмечается, что это первая подобная система, запущенная в российских банках.

«Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек», - говорится в сообщении на сайте Сбера.

Эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал «Звезде» о массовой рассылке преступниками в мессенджерах и соцсетях ссылок, приводящих на так называемые фишинговые сайты. Также эксперт рассказал об универсальном способе уберечься от кражи денег с банковской карты.