СМИ: путешественники на Марс могут стать каннибалами

Для того, чтобы человечество смогло реализовать экспедицию на Марс и колонизировать его, ученые должны решить огромное количество проблем. Среди них - проблемы ускоренного старения космонавтов во время полета и организация поставок продовольствия. Если эти вопросы не будут решены до первого полета, считают эксперты, последствия будут катастрофическими.

«Если на Марсе не удастся создать постоянный источник еды или если поставки с Земли будут нерегулярными, то существует вероятность, что исследователям придется убивать друг друга ради пропитания», - цитирует слова экспертов издание Daily Star.

Ученые предположили, что если эти проблемы удастся решить, то человечество сможет колонизировать красную планету через 130-140 лет.

Ранее кандидат биологических наук Федор Лисицын назвал цену «марсианской картошки» - продукта, который когда-то, возможно, удастся вырастить на Марсе. По мнению биолога, стоимость результата такой инициативы будет изменяться с течением времени. Он также отметил, что процесс выращивания пищи на планете может быть стандартизирован спустя полвека после первой высадки на Марс.