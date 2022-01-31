Корабли ЧФ вернулись в пункты базирования после крупных учений в Черном море

Корабли Черноморского флота завершили учения в Черном море и вернулись в пункты базирования в Новороссийске и Севастополе. Об этом сообщили сегодня, 31 января, в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитировали «вражеские» корабли и средства воздушного нападения.

Ранее на Черноморском флоте прошли крупные морские учения, в которых были задействованы более 20 кораблей. Среди них малые ракетные корабли, такие как «Грайворон», «Ингушетия», фрегат «Адмирал Эссен», ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли. Во время похода экипажи Черноморского флота провели ряд тренировок по организации связи и безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством.

Учения проводились одновременно на всех флотах ВМФ России, чтобы защитить российские национальные интересы в Мировом океане, противодействовать военным угрозам с моря.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин