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Огромный разлом образовался на берегу Черного моря

Марина Крижановская
10:53 31.01.2022
Причина на данный момент неизвестна, информация о пострадавших не сообщается.
© Видео: allnewsofworld, Instagram © Фото: allnewsofworld, Instagram
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На берегу Черного моря образовался огромный разлом. Ввиду этого часть располагавшегося на побережье кемпинга ушла под землю. Вероятно, что по причине перепада температур «откололся кусок берега».

«Вот эта поляна вся вниз провалилась, вот куда мы подъезжали», - сообщает автор видеоролика.

Уточняется, что данное явление произошло в селе Ольгинка в Туапсинском районе Краснодарского края.

Ранее, в начале января, в Сочи были зафиксированы сход оползня и просадка грунта. Как сообщили в Главном управлении регионального МЧС, в регионе существует опасность схода лавин. Пострадавших в результате данного природного происшествия выявлено не было.

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