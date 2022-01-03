В Сочи зафиксированы оползень и просадка грунта

В Сочи были зафиксированы сход оползня и просадка грунта. Как сообщили в главном управлении регионального МЧС, в регионе существует опасность схода лавин. О пострадавших в результате стихийных явлений не сообщается.

«На контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю просадка грунта и сход оползня в муниципальном образовании город Сочи, прохождение комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории Краснодарского края», - цитирует ТАСС сообщение МЧС.

Ранее на горнолыжном курорте «Роза Хутор» из-за снегопада и угрозы схода лавин была перекрыта часть подъемников. В результате у работающих подъемников образовались огромные очереди.