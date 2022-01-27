Пять членов сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекине вместе с командой

Пять представителей сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекине вместе с остальной командой. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского. По этой причине помочь нашей команде на Олимпийских играх он не сможет. В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады», - сказано в сообщении.

СБР также информирует, что тесты на коронавирус у остальных членов сборной - отрицательные. Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина перенесен по меньшей мере на сутки. Для въезда в Китай им понадобится дополнительное документальное подтверждение о том, что ранее они переболели COVID-19.

Ранее сообщалось, что среди прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекин спортсменов со всего мира было выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.