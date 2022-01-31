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В Москве проверят около 600 зданий на законность возведения апартаментов

Алексей Курильченко
10:27 31.01.2022
Госинспекция отследит случаи возведения апартаментов в нежилых помещениях.
В Москве проверят около 600 зданий на законность возведения апартаментов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Москве будет организована проверка около 600 зданий на законность возведения апартаментов с целью снижения риска покупки гражданами нежилых помещений и профилактики правонарушений. Об этом сообщил руководитель Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский.

«В настоящее время отработано порядка 200 объектов, выявлено только 25 признаков нарушений. Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством. Окончательные итоги инспекционных мероприятий будут подведены в конце февраля», - цитирует слова Овчинского сайт ведомства.

Проверки проводятся дистанционно на основе анализа данных информационных систем, сведений аэрофотосъемки и ортофотопланов. С их помощью можно отследить топографические изменения зданий и определить нарушения. В случае выявления таковых будут организованы физические обследования.

По словам Овчиского, недобросовестные граждане могут самовольно возводить апартаменты в нежилых помещениях, что является нарушением договора аренды.

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