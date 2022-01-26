Ожидание и реальность: как россияне становятся жертвами нечестных отельеров

Насекомые, грязное белье и даже незапланированные соседи по номеру. С этим все чаще сталкиваются туристы, бронирующие отели, ориентируясь на их звездность. Обещая более или менее приемлемый уровень, подтверждая его красивыми фотографиями в Интернете, владельцы гостиниц откровенно обманывают постояльцев. Но, кажется, лед тронулся. Ростуризм впервые лишил права аккредитации компанию, определяющую уровень отелей.

Во время бронирования апартаменты выглядели иначе. Но оказалось, что ожидание сильно отличается от реальности. Отчетов, где туристы выкладывают фото и видео не соответствующих описанию номеров, тысячи. Грязное белье, ржавую сантехнику и внезапно появляющихся соседей в виде насекомых на сайты не выкладывают. На кадрах с удачными ракурсами обычно комфортабельные апартаменты, от трех звезд и выше. Впросак попадают даже опытные путешественники. Дарья, хотя и турист с 10-летнем стажем, попалась на красивые фотографии отеля в Анапе.

«Когда мы приехали, там о трех звездах не могло быть и речи. Это сарай. Кровать, туалет с тазиком и ковшиком. Все перевязано лентами. Я долго путешествую, здесь мы были разочарованы», - рассказывает она.

На туристах наживаются при любом возможном случае. Нижний Новгород только что отметил 800-летие. Мини-отели в городе сразу неоправданно завысили цену к этому событию.

«Достаточно хорошо» - такую оценку ставит этому отелю один из самых популярных сервисов интернет-бронирования. Из достоинств - бесплатная парковка и Wi-Fi. Удобное расположение - менее чем в одном километре от культурно-развлекательного комплекса «Нагорный». Расстояние до Нижегородского кремля - шесть километров. До стадиона «Нижний Новгород» - семь. В отеле предлагаются гипоаллергенные номера. Фото достаточно приятные.

Перед оформлением просим показать номер: в итоге сырость, плесень и ржавчина. За подобный одноместный номер просят 1 500 рублей.

Хостел это или отель, а также звездность апартаментам присваивают частные организации. Ростуризм впервые приостановил деятельность такой фирмы после многочисленных жалоб со стороны отдыхающих из Крыма и Краснодарского края.

Несмотря на то что лицензия отозвана, сайт продолжает работать. По закону повторная проверка, подтверждающая статус гостиницы, должна быть не реже раза в год. Но отельеры считают систему присвоения звезд неидеальной.

«Вопрос именно самого обслуживания, как обслуживают. А вот эта вот история у нас как раз никак не прописана. И поэтому даже если вы попросите отель по требованиям любой международной сетки и украсите его бриллиантами или золотом, если у вас неквалифицированный персонал, это ничего не даст», - объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Требований много. Каждое место классифицируется по ряду пунктов. В России 70% заведений, где турист может остановиться и переночевать, не имеют звезд. А если долгожданный статус получен - никто не исключает, что с годами интерьеры устареют и меню в ресторанах изменится.

«После сбора документов мы посылаем туда экспертную группу в составе специалистов по классификации, которая непосредственно уже на месте проводит фактический осмотр, фотографирование объекта и определяет уже, к какой категории может быть достоин - гостиница, хостел», - говорит руководитель аккредитованной организации по классификации гостиниц Лев Крошкин.

По статистике Ростуризма, на крымском полуострове функционирует 10 пятизвездочных отелей, более 200 мест - с тремя звездами и 400 бюджетных вариантов для размещения. Рейтинги, фотографии и отзывы, конечно, помогают отсеять ряд мест в системах интернет-бронирования отелей, но перед заселением и оплатой рекомендуется лично удостовериться в качестве предоставляемых услуг. В противном случае придется отстаивать свою правоту и возвращать деньги через суд.

«Первое, что нужно доказать, если не было договора, - нужно показать скриншот переписки или еще что-то. Где указана дата заезда и выезда, конкретное место. Подтверждение оплаты также нужно предоставить, выписку из банка с подтверждением оплаты. И зафиксировать, что условия не соответствуют. Максимально все расписать. Отсутствие вещей, которые вам обещали, вид из окна. Это все фиксируется с помощью фото и видео. Идете в суд и рассчитываете исковые требования», - советует юрист Василий Воробьев.

В этом году Крым и Сочи обещают вновь стать самыми популярными направлениями. Отчасти благодаря программе кешбэка за туры по России, которая реализуется несколько лет подряд. Но какой бы выгодной ни была поездка - главное, чтобы она не оказалась испорченной.