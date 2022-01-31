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Российские процессоры «Эльбрус 8С» будут доработаны по просьбе МВД России

Марина Крижановская
10:18 31.01.2022
Сообщается, что отсутствует поддержка загрузки операционной системы с носителей информации.
Российские процессоры «Эльбрус 8С» будут доработаны по просьбе МВД России
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Министерство внутренних дел России недовольно работой отечественных процессоров «Эльбрус 8С», производимых компанией АО «МЦСТ». В частности, речь идет об отсутствии поддержки загрузки операционной системы с носителей информации. По словам ведомства, это «не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов» и тем самым «тормозит цифровизацию ведомства».

Сама корпорация АО «МЦСТ» пояснила, что знает о существующей проблеме и планирует в ближайшее время ее решить. Также в компании сообщили о работе над улучшением показателей систем.

Сообщается, что МВД России осталось недовольным низкими темпами модернизации своей инфраструктурой информтехнологий. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной тому послужили сложности при запуске и эксплуатации российской вычислительной техники.

По сообщению сайта «Комсомольской правды», генеральный директор поставщика серверов для министерства «Норси-Транс» Сергей Овчинников заявил, что в первом квартале 2022 года планируются поставки более мощного процессора «Эльбруса 16С».

Ранее Министерство цифрового развития предложило зарубежным производителям выпустить ноутбуки с российскими процессорами. Уточняется, что «промышленное производство запланировано на 2023 год. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой».

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