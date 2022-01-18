Минцифры предложило зарубежным производителям выпустить ноутбуки с российскими процессорами
Министерство цифрового развития России предложило трем зарубежным производителям электроники провести эксперимент по выпуску партии ноутбуков, оборудованных российскими процессорами. Таким образом власти планируют постепенно вывести процессоры на нерегулируемый рынок. Речь идет о 50 тысячах процессорах разных производителей.
«Промышленное производство запланировано на 2023 год. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой», - цитирует сообщение Минцифры «Коммерсантъ».
По мнению эксперта Эльдара Муртазина, произведенные ноутбуки предназначены для поставок в государственные и силовые структуры. Он отметил, что это начало пути к импортозамещению.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения российского софта. Со слов Шадаева, госкомпании потратили в два раза меньше средств, которые, по их заявлению, должны были быть потрачены на российское ПО.