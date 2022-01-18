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Минцифры предложило зарубежным производителям выпустить ноутбуки с российскими процессорами

Алексей Курильченко
11:23 18.01.2022
По мнению экспертов, такие устройства удастся продвинуть в государственных и силовых структурах.
Минцифры предложило зарубежным производителям выпустить ноутбуки с российскими процессорами
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Министерство цифрового развития России предложило трем зарубежным производителям электроники провести эксперимент по выпуску партии ноутбуков, оборудованных российскими процессорами. Таким образом власти планируют постепенно вывести процессоры на нерегулируемый рынок. Речь идет о 50 тысячах процессорах разных производителей.

«Промышленное производство запланировано на 2023 год. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой», - цитирует сообщение Минцифры «Коммерсантъ».

По мнению эксперта Эльдара Муртазина, произведенные ноутбуки предназначены для поставок в государственные и силовые структуры. Он отметил, что это начало пути к импортозамещению.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения российского софта. Со слов Шадаева, госкомпании потратили в два раза меньше средств, которые, по их заявлению, должны были быть потрачены на российское ПО.

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