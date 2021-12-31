В ООН прокомментировали переговоры Путина и Байдена

В ООН приветствовали телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«Мы всегда приветствуем диалог между государствами-членами ООН», - подчеркнула помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо, передает РИА Новости.

Напомним, разговор лидеров России и США состоялся в ночь с 30 на 31 декабря и продолжался около 50 минут. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры носили откровенный, содержательный и конкретный характер.

Ранее в Кремле сообщили, что главной темой беседы Путина и Байдена стали вопросы реализации достигнутой 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

Результатом работы РФ и США должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещения угрожающих систем вооружения у границ РФ.