В Госдуме предложили размещать предупреждающие картинки на алкогольной продукции

Депутат Госдумы РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обязать производящие алкогольные напитки компании размещать на упаковке «страшные картинки» - по аналогии с табачной продукцией. По словам депутата, это может предупредить россиян о последствиях употребления спиртного.

«В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя», - цитирует РИА Новости слова Хамзаева.

По словам депутата, «Трезвая Россия» уже разрабатывала макеты подобных предупреждений, а Минздрав РФ пообещал изучить идею.

Ранее в Госдуме предложили рассмотреть законопроект о штрафах за продажу крепкого алкоголя в пластикой таре. Инициаторы предлагают наказывать за оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% в полимерной потребительской таре. Исключения сделают для емкостей объемом не более 50 мл, а также продукции, импортируемой в страну, или производимой на экспорт.