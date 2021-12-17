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В России предложили штрафовать за продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре

Ян Брацкий
06:36 17.12.2021
Для должностных лиц размер штрафа составит 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей.
В России предложили штрафовать за продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре
© Фото: pixabay
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Торговцев крепким алкоголем в пластиковой таре будут наказывать. Законопроект о штрафах за подобную реализацию горячительного планируется рассмотреть на заседаниях Госдумы в осеннюю сессию. С проектом документа можно ознакомиться уже сейчас на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициаторы предлагают наказывать за оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% в полимерной потребительской таре. Исключения сделают для емкостей объемом не более 50 мл, а также продукции, импортируемой в страну, или производимой на экспорт. За нарушения предлагается штрафовать и изымать алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям. Для должностных лиц размер санкции составит 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Минфине планируют с 1 января следующего года увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкую алкогольную продукцию. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов правовых актов.

Предполагается, что МРЦ на водку увеличится на 7,4%: с 243 рублей до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальная розничная цена конька может вырасти на 7,6%: с 446 рублей до 480 рублей за такой же объем продукции.

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