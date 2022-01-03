Задержан расстрелявший сослуживцев азербайджанский сержант
На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании сержанта пограничной службы, обвиняемого в убийстве трех своих сослуживцев. Подозреваемого обнаружили в селе Малхалав.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен 3 января 2022 года в 00:30 в районе села Малхалаф Лачинской области и задержан в качестве подозреваемого», - сообщается в Facebook азербайджанской генпрокуратуры.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.
Трагедия произошла 2 января около 18:00 на территории отдельной дивизии «Губадлы». В результате нападения погибли трое военнослужащих. Подозреваемый скрылся с места преступления, бросив оружие.