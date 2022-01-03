В стране и мире Задержан расстрелявший сослуживцев азербайджанский сержант Алексей Курильченко На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании сержанта пограничной службы, обвиняемого в убийстве трех своих сослуживцев. Подозреваемого обнаружили в селе Малхалав. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен 3 января 2022 года в 00:30 в районе села Малхалаф Лачинской области и задержан в качестве подозреваемого», - сообщается в Facebook азербайджанской генпрокуратуры. На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Трагедия произошла 2 января около 18:00 на территории отдельной дивизии «Губадлы». В результате нападения погибли трое военнослужащих. Подозреваемый скрылся с места преступления, бросив оружие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика