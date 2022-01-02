В стране и мире Азербайджанский пограничник расстрелял сослуживцев Ян Брацкий В комитете республиканской Госпогранслужбы сообщили о трех убитых и сбежавшем подозреваемом. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Азербайджанский пограничник расстрелял своих сослуживцев на посту. Трагедия произошла 2 января около 18:00 на территории отдельной дивизии «Губадлы». «Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Авазлы Эльхан Мухаммад оглу по неизвестной причине открыл огонь из своего служебного оружия и убил военнослужащих пограничной заставы», - сообщил республиканский комитет Госпогранслужбы на своем официальном сайте. Сообщается, что погибли трое военнослужащих. В настоящее время полиция и армия ведут поиски устроившего стрельбу. Он скрылся с места происшествия, бросив оружие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика