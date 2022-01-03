Ошейник, кровь и лапы: в ЕАО показали кадры с места нападения тигра на собак

В селе Биджан Еврейской автономной области тигр повадился задирать местных собак. Очевидцы запечатлели на видео следы лап хищника и крови его четвероногих жертв.

Инциденты произошли в нескольких местах населенного пункта - рядом с телевышкой и полком. В опубликованном в Сети ролике видны глубокие следы полосатого хищника на снегу, ошейник убитой им собаки, ее кровь. Очевидец за кадром призывает быть осторожным в этих местах. Ролик опубликован ИА EAOMedia.

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Ранее жители Артема в Приморском крае также подверглись атаке хищника, только другого - медведя. Они не могли выйти на улицу из-за его «забегов». Перед этим дикий зверь напал на женщину и его поимкой занялись полицейские и сотрудники центра «Тигр».