Нападает на людей: жителей Артема попросили не выходить на улицы из-за опасного медведя

Жители Артема в Приморском крае не могут выйти на улицу из-за бегающего медведя. Ранее дикий зверь напал на женщину и теперь его поимкой занимаются полицейские и сотрудники Центра «Тигр».

Пострадавшая доставлена в больницу с многочисленными рваными ранами. Очевидцам удалось снять бегающего медведя на видео, оно предоставлено пабликом «Охота в Приморском крае» в ВКонтакте.

«По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа. Просьба соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости. Полицией и центром "Тигр" принимаются меры по поимке животного», - говорится на странице Артемовского ГО в Instagram.

В мэрии попросили местных жителей немедленно звонить в Единую диспетчерскую службу по телефонному номеру 112, в случае обнаружения медведя.