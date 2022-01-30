Синоптик предупредил об опасной погоде в российских регионах

В ряде российских регионов в ближайшее время ухудшатся погодные условия. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, уточнив, что причиной этому станет циклон.

Так, по словам синоптика, в Калининградской области и на юге европейской части страны ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 28 метров в секунду.

«В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 метров в секунду. Будет подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион», - поделился информацией метеоролог в беседе с ТАСС.

В Ленинградской и Псковской областях в воскресенье, 30 января, ожидается сильный снегопад. В Крыму же пройдет дождь и выпадет мокрый снег.

В Московской, Брянской и Орловской областях в ближайшие два дня также будет идти снег. В столице, как ожидается, во второй половине воскресенья начнется метель.

«Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунда, так что начнутся метели. Снег продолжится и в понедельник», - сообщил ученый, говоря о погоде в Москве.

Ранее Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» предупредил жителей столицы, что в городе установится очень низкое атмосферное давление.