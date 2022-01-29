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Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Роман Захаров
12:19 29.01.2022
По словам Романа Вильфанда, падать атмосферное давление в столице начнет уже сегодня, 29 января.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Москве в ближайшее время установится очень низкое атмосферное давление. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Москву в течение зимы часто атакуют североатлантические циклоны. Это действительно так. Это обычная ситуация, но в этом году количество этих циклонов в полтора раза выше. В январе четыре циклона наблюдалось, причем таких глубоких, настоящих. В последние пять дней два циклона перемещаются по одной и той же траектории: со Скандинавии на европейскую траекторию России. Конечно же, приближение циклона означает существенное понижение давления. В этом году уже фиксировались очень низкие значения. И 717 миллиметров ртутного столба. Это по-настоящему низкое значение, рекордное для одного из дней января. И 723 миллиметра. Но вот сейчас приближается очередной циклон, с ним будут связаны осадки, хмурая погода, усиление ветра, давление будет 720-730 миллиметров ртутного столба. Это действительно очень низкое давление, примерно на 20 миллиметров ниже нормы, что встречается очень редко», - сообщил специалист.

Метеоролог добавил, что понижение давления в столице произойдет уже сегодня, 29 января, а в дальнейшем, оно будет расти, но довольно медленно.

«Сегодня начинается понижение давления. Завтра будет примерно 730 миллиметров ртутного столба, в ночь на понедельник - 727-728. Дальше будет повышаться, но не очень быстро - до 733. Это, конечно, очень низкое давление», - подчеркнул ученый.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о предстоящей аномально теплой погоде в некоторых регионах России. Относительно Москвы синоптик сообщил, что температура воздуха в городе будет выше нормы на 4-5 градусов.

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