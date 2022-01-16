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Назван чай, снижающий «плохой холестерин»

Роман Захаров
02:44 16.01.2022
Этот чай также способен благотворно повлиять на работу ЖКТ и улучшить состояние кожи.
Назван чай, снижающий «плохой холестерин»
© Фото: flickr
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Мало кто знает, но регулярное употребление в пищу простого и доступного всем напитка может улучшить метаболизм, напитать организм полезными веществами и витаминами, и поддержать молодость порцией антиоксидантов. Речь идет о каркаде.

О чудесных свойствах этого напитка, изготовляемого из цветков розеллы (она же суданская роза, из рода гибискус), жители центральной и северной Африки знали еще в древности. Сейчас каркаде считается национальным напитком Египта. Его пьют и горячим, и холодным. С ним отмечают многие праздники, например, свадьбы, а также обсуждаются деловые вопросы.

Каркаде богат антоцианами и рутином, укрепляющими сосуды, и препятствующими их истончению и кальцификации. Эти вещества также нормализуют давление. Входящая в химический состав напитка линолевая кислота оказывает профилактическое действие против образования холестериновых бляшек, уменьшает уровень так называемого плохого холестерина и способствует выработке «хорошего», пишет Harper's Bazaar.

В этом чае содержится большое количество витамина С - мощного природного антиоксиданта. Витамин С стимулирует выработку иммуноглобулина, что помогает организму в борьбе с вирусами и опасными бактериями. Кроме того, данный витамин хорошо влияет на состояние кожи: придает ей ровный тон, сияние, усиливает выработку коллагена, из-за чего замедляется процесс старения.

Содержащиеся в каркаде антоцианы, придающие напитку рубиновый цвет, замедляют воспалительные процессы внутри организма. Полифенолы - помогают работе желудочно-кишечного тракта, а фруктовые кислоты помогают процессу детоксикации и ускоряют метаболизм.

Ранее ученые Высшей технической школы в Цюрихе (Швейцария) пришли к выводы, что зеленый чай усиливает защиту организма против окислительного стресса, однако механизм феномена удивил специалистов. В частности, выяснилось, что катехины, которые содержатся в зеленом чае, не подавляют окислительный стресс в клетках, как предполагалось ранее, а, напротив, усиливают его.

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