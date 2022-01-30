Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена с Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп назвал неудачным телефонные переговоры нынешнего главы Белого дома Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Трамп заявил на митинге в Техасе.

По данным СМИ, американский и украинский президенты существенно разошлись в оценках угрозы российского «вторжения».

«Если даже половина из того, что говорят правда, это не был удачный звонок. Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?», - приводит РИА Новости слова Трампа.

В последнее время власти США утверждают, что официальная Москва готовит план «вторжения» на Украину. На этом фоне раскручивается информационная кампания.

В Кремле неоднократно отвечали, что у России нет планов нападать на кого-либо. Там отметили, что причиной эскалации в регионе являются действия самих США: поставки Киеву оружия и военных инструкторов.