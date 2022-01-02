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Мороз и шторм: синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Роман Захаров
21:45 02.01.2022
По словам метеоролога Евгения Тишковца, в городе ожидаются обильные снегопады, также возможно обледенение деревьев и электропроводов.
Мороз и шторм: синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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На предстоящей неделе в Москве окрепнут морозы, а в среду в город придет штормовое ненастье со снегопадом, сильным ветром и низким давлением. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь в Центральной России стартовал с довольно теплых позиций, однако уже в воскресенье температура вернулась в климатическое русло, а во вторник и среду показания термометров и вовсе окажутся на 2-3 градуса ниже положенного. В столице ночами морозы окрепнут до минус 10-15, местами по региону до минус 15-20, а днем будет не выше минус 5-10. При этом сохранится вероятность выпадения небольшого снега», - объяснил метеоролог в беседе с РИА Новости.

В среду, по словам Тишковца, в Москву с запада придет «очень активный атлантический циклон», который принесет с собой обильные и влажные снегопады с общим количеством осадков около 10 миллиметров, что составляет 25% от месячной нормы. Порывы ветра при этом будут достигать штормовых значений - до 15-20 метров в секунду, а видимость снизится до одного километра и менее. На проводах и ветках деревьев ожидается налипание мокрого снега.

«Сугробы вырастут с 26 до 30 см. Такие сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, накатов и переметов, а также гололедных явлений, что существенно ухудшит дорожную ситуацию. Скорее всего, не обойдется без сбоев в авиасообщении и обрывов ЛЭП», - предупредил синоптик.

Температура воздуха днем в среду при этом повысится до минус двух - плюс трех градусов по Цельсию. Атмосферное давление упадет в самый низ барической пропасти - до 725 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы. А в четверг столицу вновь немного подморозит, из-за чего на улицах появится гололедица.

«В пятницу, 7 января, в дневные часы, в тылу циклона, в сопровождении скоротечных зарядов снега, ударят умеренные крещенские морозы - до минус 7-12. В субботу распогодится, но стужа усилится: под утро до минус 14-19, после полудня не выше минус 8-13, в воскресенье на несколько градусов холод смягчится», - поделился информацией Тишковец.

Ранее директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин рассказал, что из-за развития природного явления Ла-Нинья средняя температура воздуха на Земле в наступившем году будет ниже, чем в 2020 году.

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