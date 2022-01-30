Врач назвал главную опасность насморка при «омикроне»

Насморк, который является одним из самых распространенных симптомов заражения омикрон-штаммом, вовсе не так безобиден, как может показаться. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач Владимир Зайцев.

Как отметил эксперт, вызванный «омикроном» насморк длится гораздо дольше обычного. Не стоит забывать и о том, что при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом.

«Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», - рассказал Зайцев.

Таким образом, длительный насморк может привести к серьезным последствиям. Врач порекомендовал обращаться за медицинской помощью, если насморк не уходит в течение семи дней. Если симптоматика не пропадает через неделю, то это однозначный повод для обращения к врачу.