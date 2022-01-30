Украинский политолог объяснил неизбежность закупок газа у России после запуска «Северного потока - 2»

Киев будет вынужден начать прямые поставки газа из России после запуска трубопровода «Северный поток - 2». С таким предположением в прямом эфире украинского телевидения выступил политолог Дмитрий Корнейчук. Уже сейчас, сказал он, страна испытывает колоссальный дефицит топлива, а следующий отопительный сезон может поставить местные власти перед сложным политическим выбором.

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток - 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти - переходить на прямые договоры с "Газпромом"», - высказал эксперт свое мнение в эфире телеканала NewsOne.

Со его слов, нынешний энергетический кризис искусственно создан именно для того, чтобы потом объяснить населению закупки газа в России. Поэтому, по мнению политолога Корнейчука, официальный Киев максимально поднял тарифы для населения и «поставил бизнес на колени».

«Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь - только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология», - заключил политолог.

С 2015 года Украина перестала покупать газ напрямую у России. Вместо этого Киев использует так называемый механизм реверса. Это когда изначальный потребитель топлива подает его в обратном направлении. Помимо этого, существует схема виртуального реверса, который предполагает отбор части газа из транзитной трубы. По документам такие «поставки» оформляются как европейские.