Минздрав РФ одобрил клинические испытания вакцины от коронавируса для детей

Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей. Это следует из реестра лекарственных средств ведомства.

Разрешение на исследования выдано центру имени Гамалеи. В ходе них предстоит оценить безопасность, переносимость и иммуногенность «Спутника V» для детей, уточняется в карточке разрешения.

Препарат предназначен для вакцинации от коронавируса детей от шести до 12 лет.

В ноябре Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Препарат создан на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.