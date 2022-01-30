Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины

Бывший президент США Дональд Трамп считает одной из причин кризиса вокруг Украины - восстановившееся в Европе представление о том, что можно снова рассчитывать на поддержку США, причем бесплатную и безоговорочную.

Выступая на митинге для своих политических сторонников он напомнил, как требовал от стран-участниц НАТО оплачивать защиту своих рубежей.

«Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас», - приводит РИА Новости слова Трампа.

По мнению 45-го президента США, европейцы обманывают официальный Вашингтон и в торговле, почти так, как это в свое время делал Китай. Просто об этом не принято говорить, добавил Трамп.