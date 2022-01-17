Битва гигантов: в США стартовала предвыборная гонка республиканцев и демократов

Предвыборная гонка в США официально стартовала. На неделе Дональд Трамп провел в Аризоне грандиозную встречу с избирателями, чтобы поддержать республиканскую партию на грядущих выборах в Конгресс. Экс-президент взял традиционно масштабный размах. Все как в годы его правления: многотысячные толпы, красные кепки с лозунгом «сделаем Америку снова великой» и амбициозные заявления. Парламентские выборы - только начало, дальше последует борьба за пост президента.

Несмотря на напряженную международную обстановку, в риторике Трампа нет антироссийских заявлений. Более того, по словам экс-президента, миф о российской угрозе - это намеренная ложь демократов, которые пытаются заработать политические очки. Настоящая проблема Америки, как считает Трамп, в самой Америке.

«С какой самой сложной страной мне приходилось иметь дело? С Россией, Китаем, Северной Кореей, Ираном? Самое сложное - это США! Безумные люди создали фальсификации: "Россия Россия Россия!" Самая проблемная страна - это не Россия или Китай. Это США!» - высказался бывший глава государства.

Одним из главных внутренних вопросов Трамп и его сторонники считают якобы нарушения на президентских выборах 2020 года. Многочисленные сообщения о фальсификациях, по их заявлениям, тогда оказались проигнорированными. Суды сочли их незначительными и оставили победу за Джо Байденом. В итоге, год назад толпы разочарованных американцев взяли штурмом Капитолий. Об этом событии до сих пор говорят часто и много, а вот о его причинах предпочитают молчать. Но Дональд Трамп уверен: если не восстановить справедливость, раскол в обществе будет только усиливаться.

«Митинг 6 января был протестом против нечестных выборов. Почему они не расследуют фальсифицированные и украденные выборы? Если не докопаться до истины, то у нас никогда не будет справедливой и свободной демократии», - указал Трамп.

Дональд Трамп фактически назначил себя лидером республиканской партии. Одной из основных целей этого мероприятия заявлен сбор средств в поддержку кандидатов-республиканцев на грядущих выборах в конгресс. И, судя по данным опросов, шансы у них весьма неплохие. Рейтинг действующего президента Джо Байдена упал до 40%, а больше половины американцев недовольны работой демократов. Сторонники Трампа не намерены упустить победу на грядущих выборах.

В рамках борьбы за президентское кресло на февраль запланирован запуск собственной социальной сети Дональда Трампа «Truth». После штурма Капитолия экс-президент был заблокирован во всех крупных социальных сетях за то, что будто бы подтолкнул своих сторонников к беспорядкам. Поэтому теперь ему необходима своя большая платформа, которую он назвал «Правда».

Демократы же продолжают крестовый поход против сторонников Трампа. Участников беспорядков 6 января они давно заклеймили «внутренними террористами». Более пятисот человек уже оказались или еще окажутся на скамье подсудимых. Недавно против одного из них были выдвинуты самые серьезные обвинения за все время расследования, за которые грозит срок до 20 лет лишения свободы.

Расследование в отношении Стюарта Родса вели уже давно, но громкое задержание произвели только сейчас - в годовщину штурма Капитолия. Арестовывать Родса ФБР приехало на семи машинах. Еще один участник протестов, 67-летний ветеран ВМС США Томас Колдуэлл, уже отсидел за два месяца, хотя его даже не было внутри Капитолия. Сам он заявляет, что, как и многие другие, стал жертвой политических преследований.

«Если вы недовольны происходящим или, не дай Бог, высказываетесь против, и им это не нравится, они влезают в твою личную переписку и ты становишься мишенью для преследования. Я стал мишенью!» - заявил Колдуэлл.

Вашингтонский Капитолий всего год назад был полем битвы. Тогда сторонники Дональда Трампа отказались принимать результаты выборов, но сегодня конфликт в этих стенах разгорается с новой силой. Непримиримые политические противники, подогреваемые своими лидерами, столкнулись в ожесточенной схватке за места в парламенте. Исход битвы еще не близок, но можно быть уверенным, что вся дорога к финалу будет усеяна жертвами политической борьбы.