Собянин спрогнозировал сроки роста заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве будет продолжаться еще как минимум две недели. Об этом на совещании Координационного совета при правительстве сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в Москве развивается по европейскому сценарию - наблюдается еженедельная арифметическая прогрессия заболеваемости инфекцией.

«В связи с тем, что "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", мы думаем, что какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда, возможно, не будет. Но, очевидно, с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости», - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что это станет серьезным испытанием для всей медицинской системы.

На заседании совета премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом крайне напряженной. По его словам, в 48 регионах возросло число пациентов, которых пришлось госпитализировать.