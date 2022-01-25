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Собянин спрогнозировал сроки роста заболеваемости коронавирусом

Анна Касаткина
15:23 25.01.2022
По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в Москве развивается по европейскому сценарию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Рост заболеваемости коронавирусом в Москве будет продолжаться еще как минимум две недели. Об этом на совещании Координационного совета при правительстве сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в Москве развивается по европейскому сценарию - наблюдается еженедельная арифметическая прогрессия заболеваемости инфекцией.

«В связи с тем, что "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", мы думаем, что какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда, возможно, не будет. Но, очевидно, с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости», - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что это станет серьезным испытанием для всей медицинской системы.

На заседании совета премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом крайне напряженной. По его словам, в 48 регионах возросло число пациентов, которых пришлось госпитализировать.

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