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В результате нападения в Буркина-Фасо погибли 9 жандармов и 10 мирных жителей

Валентина Пескова
06:41 23.11.2021
Нападение произошло в населенном пункте Фубе провинции Санматенга, о чем стало известно из сообщения министра коммуникаций страны.
В результате нападения в Буркина-Фасо погибли 9 жандармов и 10 мирных жителей
© Фото: Yeshiel XinHua Globallookpress
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В провинции Санматенга на севере Буркина-Фасо произошло еще одно нападение на отряд жандармерии. После столкновения в населенном пункте Фубе погибли 9 жандармов и 10 мирных жителей.

О происшествии сообщил в эфире местного телеканала RTB министр коммуникаций страны Уссени Тамбура.

«Один отряд подвергся нападению, и, к сожалению, имеются жертвы. Число погибших составляет: 9 жандармов и около 10 мирных жителей», - заявил представитель власти.

Незадолго до этого случая нападение на отряд жандармерии произошло на севере Буркина-Фасо, где число составило 53 человека. Погибли 49 жандармов и четверо лиц среди гражданского населения.

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