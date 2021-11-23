В результате нападения в Буркина-Фасо погибли 9 жандармов и 10 мирных жителей

В провинции Санматенга на севере Буркина-Фасо произошло еще одно нападение на отряд жандармерии. После столкновения в населенном пункте Фубе погибли 9 жандармов и 10 мирных жителей.

О происшествии сообщил в эфире местного телеканала RTB министр коммуникаций страны Уссени Тамбура.

«Один отряд подвергся нападению, и, к сожалению, имеются жертвы. Число погибших составляет: 9 жандармов и около 10 мирных жителей», - заявил представитель власти.

Незадолго до этого случая нападение на отряд жандармерии произошло на севере Буркина-Фасо, где число составило 53 человека. Погибли 49 жандармов и четверо лиц среди гражданского населения.