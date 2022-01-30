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СМИ: украинская разведка вывезла из Киева секретные документы

Иван Линдеманн
05:12 30.01.2022
Каких-либо подтверждений данной информации на данный момент нет.
СМИ: украинская разведка вывезла из Киева секретные документы
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американское издание Washington Post со ссылкой на собственные источники опубликовало информацию о том, что сотрудники украинской разведки якобы вывезли из столицы секретные документы. По версии издания, они перевезены на запад Украины.

Кроме того, разведка якобы перевезла свое оборудование. Каких-либо подтверждений данной информации на данный момент нет.

Также газета сообщает, что американских чиновников  сильно встревожил «публичный скептицизм» президента Украины Владимира Зеленского. Тот ранее заявил, что не видит большей эскалации обстановки. Также Зеленский сказал, что нагнетание информационной обстановки силами западных СМИ и правительств ведет к негативным последствиям для украинской экономики.

О настроениях в американской администрации ранее сообщал и CNN. По данным канала, между Украиной и США начинает расти напряженность на почве разногласий по так называемой «российской угрозе». Президент США Джо Байден и его советники якобы недовольны тем, что Киев «преуменьшает российскую угрозу».

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