Максимум осадков: циклон принесет непогоду в несколько регионов РФ

В Калининградской области и на юге европейской части России ожидается непогода – ветер, метели, сильные осадки и снегопады. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Непогода в этих регионах связана с циклоном, который в данный момент приближается к Москве. Помимо Калининградской области, он серьезно затронет Краснодарский край. Сильные осадки приведут к подъему уровня рек до опасных отметок.

«В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Будет подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион», - рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно о рекордно низком атмосферном давлении, которые придет в столицу России. Кроме того, Роман Вильфанд рассказал о предстоящей аномально теплой погоде в некоторых регионах России. Относительно Москвы синоптик сообщил, что температура воздуха в городе будет выше нормы на 4-5 градусов.