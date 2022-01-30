Теннисистка Павлюченкова предположила, почему Медведев мог уступить Надалю

Теннисистка Анастасия Павлюченкова в беседе со «Звездой» предположила, почему российский спортсмен Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open, который проходил в Мельбурне.

«Трудно сказать точно, чего не хватило Дане. Я думаю, что, возможно, там все факторы. И физически Рафа в конце был более свежим. Возможно, он специально затягивал Даню в длинные розыгрыши. Даня очень эмоциональный, возможно, где-то эмоции сыграли свою роль...Показалось, что Даня в конце устал», - сказала спортсменка.

Кроме того, Павлюченкова оценила в целом игру российского и испанского спортсмена. По словам теннисистки, матч получился очень ярким и эмоциональным, так как финал чемпионата имел большое значение и для Медведева, и для Надаля.

«У меня невероятные эмоции от матча. Честно говоря, я даже чуть-чуть поплакала. Я смотрела почти весь матч целиком от начала до конца. Я знаю, насколько эмоционально это было для Рафа, так как он играл за свой 21-ый “Шлем”. Я знаю, насколько много работал для этого и как хотел взять Australian Open Даня», - добавила она.

Игра двух теннисистов завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Медведев был посеян на турнире под вторым номером, Надаль - под шестым. В общей сложности спортсмены провели на корте 5 часов 24 минуты.

Медведев уже второй раз подряд выступает в финале Australian Open, в 2021 году российский теннисист не смог одержать победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.