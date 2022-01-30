Медведев уступил Надалю в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open, который проходил в Мельбурне.

Игра двух теннисистов завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Медведев был посеян на турнире под вторым номером, Надаль - под шестым. В общей сложности спортсмены провели на корте 5 часов 24 минуты.

Медведев уже второй раз подряд выступает в финале Australian Open, в 2021 году российский теннисист не смог одержать победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.