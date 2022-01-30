Министр обороны и глава МИД Великобритании приедут в Москву на следующей неделе

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес и глава британской дипломатии Лиз Трасс отправятся в Москву в ближайшие дни. Об этом заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Премьер-министр поручил министрам иностранных дел и обороны собираться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента Путина и способствовать деэскалации», - говорится в сообщении.

Вместе с этим поручением Борис Джонсон анонсировал удвоение воинского контингента Британии в Эстонии и отправку вооружений в Европу. Глава правительства заявил, что этот пакет мер является «четким посланием Кремлю».

Ранее стало известно, что тридцать первого января МИД Великобритании может объявить об ужесточении санкций против Российской Федерации. Предполагается, что МИД должен объявить об этом решении в понедельник в ходе заседания парламента.