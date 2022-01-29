СМИ: Великобритания 31 января объявит о новых санкциях против России

Тридцать первого января МИД Великобритании может объявить об ужесточении санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Соединенного Королевства.

Предполагается, что МИД должен объявить об этом решении в понедельник в ходе заседания парламента. Неизвестно, идет ли речь о введении новых санкций или британские дипломаты собираются объявить о принятии пакета на случай «вторжения на Украину».

«Премьер-министр обсудил дипломатические тактические приемы и санкционные варианты с министром иностранных дел на прошлой неделе, прежде чем проинформировал кабинет министров по ситуации и следующим шагам правительства», - цитирует ТАСС источник.

Кроме того, источник агентства рассказал о планах Великобритании, связанных с дальнейшим давлением на РФ. По его сведениям, Королевство в этих целях присоединится к дискуссиям в Совбезе ООН в понедельник.

Ранее стало известно, что между главами внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Соединенного Королевства планируется проведение переговоров в Москве в феврале 2022 года. Лондон запросил у Москвы возможность визита в Россию главы британского МИД Лиз Трасс. Российская сторона уже дала свое согласие.