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Подразделения ВВО в Белоруссии начали развертывать подвижные пункты управления

05:05 31.01.2022
Военнослужащие округа проводят инженерные работы. Защищают пункты от нападения «противника» с воздуха подразделения ПВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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Подразделения ВВО, которые были передислоцированы Белоруссию для проведения проверки сил реагирования Союзного государства, начали развертывать подвижные полевые пункты управления на полигонах.

Была организована единая система управления войсками. В нее были включены пункты управления подразделений, которые находятся на полигонах.

«Все звенья системы управления обеспечены защищенной радио связью и проводными каналами. На всех пунктах управления функционирует видеоконференцсвязь, что позволяет командирам разных степеней передавать сигналы управления в онлайн-режиме», - сообщили в Минобороны.

Для того, чтобы разместить пункты управления на местности, военнослужащие проводят инженерные работы, производят маскировку. Как отметили в оборонном ведомстве, защищают пункты от нападения «противника» с воздуха подразделения ПВО.

Ранее были опубликованы кадры прибытия первых подразделений Восточного военного округа, участвующих в проверке сил реагирования Союзного государства - они начали прибывать в Белоруссию на прошлой неделе.

Материал подготовили Анна Назайкина и Олег Давыденко.

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