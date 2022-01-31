Подразделения ВВО в Белоруссии начали развертывать подвижные пункты управления

Подразделения ВВО, которые были передислоцированы Белоруссию для проведения проверки сил реагирования Союзного государства, начали развертывать подвижные полевые пункты управления на полигонах.

Была организована единая система управления войсками. В нее были включены пункты управления подразделений, которые находятся на полигонах.

«Все звенья системы управления обеспечены защищенной радио связью и проводными каналами. На всех пунктах управления функционирует видеоконференцсвязь, что позволяет командирам разных степеней передавать сигналы управления в онлайн-режиме», - сообщили в Минобороны.

Для того, чтобы разместить пункты управления на местности, военнослужащие проводят инженерные работы, производят маскировку. Как отметили в оборонном ведомстве, защищают пункты от нападения «противника» с воздуха подразделения ПВО.

Ранее были опубликованы кадры прибытия первых подразделений Восточного военного округа, участвующих в проверке сил реагирования Союзного государства - они начали прибывать в Белоруссию на прошлой неделе.

Материал подготовили Анна Назайкина и Олег Давыденко.